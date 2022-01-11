Матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» перенесли из Нур-Султана в Казань

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и «Ак Барсом», который перенесли из Нур-Султана, пройдет в Казани. Об этом сообщила пресс-служба «Ак Барса».

Игра состоится 17 января. Матч перенесли в столицу Татарстана из-за нестабильной обстановки в Казахстане.

Фото: ak-bars.ru

Этот матч станет единственной январской игрой чемпионата КХЛ, которая пройдет в Казани. Следующий домашний матч «барсов» состоится 22 февраля.

Сегодня стало известно, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с клубами решила продолжить регулярный чемпионат.



О планах перенести игру между «Барысом» и «Ак Барсом» из-за протестов в Казахстане КХЛ сообщала на прошлой неделе.

Татьяна Леухина