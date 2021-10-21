Для автомобилистов Казани уменьшится региональный коэффициент ОСАГО
В Казани могут снизить региональный коэффициент ОСАГО, определяющий территорию использования автомобиля. Вместо 1,9 коэффициент снизят до 1,8, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект указания ЦБ о новых тарифах на «автогражданку».
Кроме Казани региональный коэффициент снизят для автомобилистов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Повысят показатель для автомобилистов Симферополя, Севастополя, Назрани и Магадана.
Стоимость страхового полиса ОСАГО складывается из базовой ставки, которую умножают на коэффициенты. Для опытных и аккуратных водителей страхование обойдется дешевле. Для тех, кто попадает в ДТП — дороже.
Ранее сообщалось, что в России свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении «Госуслуги.Авто», инспектору ГИБДД можно предъявлять документ в виде QR-кода в смартфоне.
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