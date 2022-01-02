Майская трагедия в казанской гимназии стала одним из самых запомнившихся событий 2021 года для россиян

Майская трагедия в казанской гимназии №175 заняла четвертое место среди самых запоминающихся событий, произошедшие в 2021 году, согласно данным исследования портала HeadHunter. Об этом сообщают «РИА Новости».

24% респондентов выбрали этот вариант. 58% россиян, это большинство, выбрали главным событием года введение QR-кодов в некоторых регионах страны. 31% отметили локдауны в июне и ноябре. Третье место занял приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане — этот вариант выбрали 26% опрошенных.

Опрос проводился с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2130 россиян.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее жители Казани рассказали, какие события 2021 года считают самыми значимыми.

* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дарья Акимова