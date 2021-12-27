На расчеты с кредиторами ТФБ дополнительно направят 1,45 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 1,45 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Татфондбанк» (ТФБ), чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди будет увеличен до 54,22% суммы установленных требований, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой АСВ.

В сообщении отмечается, что увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу денежных средств, полученных от реализации имущества, а также в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками рухнувшего банка Роберта Мусина.

Как на днях сообщило «Реальное время», госкорпорация продала на торгах права требования ТФБ к казанскому ООО «Завод по производству синтетических моющих средств»: партнером обанкротившейся кредитной организации в этом проекте выступала ГК «Нэфис». Требования начальной ценой 4,9 млрд рублей, не обеспеченные залогом имущества, были приобретены на торгах за 350 млн рублей.

В ноябре стало известно о том, что Агентство по страхованию вкладов реализовало бывший головной офис «Татфондбанка» с земельным участком в центре Казани. Конкурсная масса банкрота в результате этой сделки пополнится на 253,2 млн рублей, отмечала тогда пресс-служба госкорпорации.

Любовь Шебалова