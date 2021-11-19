Конкурсная масса «Татфондбанка» пополнится на 253 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Конкурсная масса ПАО «Татфондбанк» пополнится на 253,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ее конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Эта сумма была выручена за бывший головной офис «Татфондбанка» с земельным участком в центре Казани, проданный на банкротных торгах.

В лот входило нежилое пятиэтажное здание площадью 5 013,3 квадратных метра и земельный участок площадью в 1,8 тыс. «квадратов». Объекты расположены на одной из главных улиц Казани вблизи от центрального вокзала и станции метро «Кремлевская» по адресу ул. Бурхана Шахиди, д. 2/43.

Электронные торги состоялись 16 ноября на торговой площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», действующего по поручению АСВ. Это было публичное предложение.

В Агентстве по страхованию вкладов отмечают, что после заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу ПАО «Татфондбанк» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов «в максимально возможном объеме».

В мае штаб-квартиру оценивали в 417,9 млн рублей.

Любовь Шебалова