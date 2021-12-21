Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке до 10% в 2022 году

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил о вероятности увеличения ставок по ипотеке в России до 10-10,2% в 2022 году. Об этом сообщает РБК.

По словам Мутко, после повышения ключевой ставки Банком России ипотечные тоже стали расти и достигли 9,2%. В следующем году они могут дойти до 10-10,2%, так как вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта выше.

Также Мутко считает, что цены на недвижимость в 2022 году перестанут расти. В некоторых регионах их рост и вовсе замрет. Однако такое станет возможно, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в ноябре 2021 года средний размер ипотечных кредитов составил 3,71 млн рублей, что стало очередным рекордом.

Дарья Акимова