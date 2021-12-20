В России средний размер ипотечных кредитов за ноябрь 2021 года составил 3,71 млн рублей

В ноябре 2021 года средний размер ипотечных кредитов составил 3,71 млн рублей, что стало очередным рекордом. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, в сравнении с октябрем 2021-го средний чек вырос на 4,7%. В том месяце он составлял 3,54 млн рублей. Отмечается, что он растет уже четыре месяца после кратковременного снижения в июле 2021 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России вырос на 36,6%. В ноябре прошлого года их сумма составляла 2,71 млн рублей.

Самые крупные кредиты по размерам были отмечены в Москве с 7,62 млн рублей, Московской области с 5,92 млн рублей, Санкт-Петербурге с 4,93 млн рублей, Ленинградской и Тульской областях с 4,27 млн рублей и 4,27 млн рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова