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Во вторник утром в Казани снова образовались пробки

08:23, 21.12.2021 1
Во вторник утром в Казани снова образовались пробки
Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник утром растет уровень пробок. На 08.20 пробки составляют 7 баллов, согласно сервису «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на въездах в город: Горьковском шоссе, улице Мира, Мамадышском тракте, улице Центральной в Салмачах.

В центре города в обе стороны стоит улица Карла Маркса и Николая Ершова. Крупный затор на улице Технической в направлении центра города.

В Советском районе Казани стоит проспект Победы от «Меги» до улицы Академика Арбузова. Затор также образовался на Аграрной улице, Патриса Лумумбы, Космонавтов и Сибирском тракте.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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