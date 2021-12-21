Во вторник утром в Казани снова образовались пробки
В Казани во вторник утром растет уровень пробок. На 08.20 пробки составляют 7 баллов, согласно сервису «Яндекс.Карты».
Заторы наблюдаются на въездах в город: Горьковском шоссе, улице Мира, Мамадышском тракте, улице Центральной в Салмачах.
В центре города в обе стороны стоит улица Карла Маркса и Николая Ершова. Крупный затор на улице Технической в направлении центра города.
В Советском районе Казани стоит проспект Победы от «Меги» до улицы Академика Арбузова. Затор также образовался на Аграрной улице, Патриса Лумумбы, Космонавтов и Сибирском тракте.
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