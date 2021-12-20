«КАМАЗ-мастер» выступит на «Дакаре» с российским флагом на номерных знаках

«КАМАЗ-мастер» выступит на ралли-марафоне «Дакар-2022» с российским флагом на государственных номерных знаках. Об этом заявил глава команды Владимир Чагин.

Ранее Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира — под флагом и гимном России. Ограничения будут действовать до 16 декабря 2022 года.

А из-за того, что грузовики ездят на дорогах общего пользования, на них установлен государственный номерной знак, на котором есть маленький флаг России. Санкции на это не распространяются, передает «РИА Новости».

Ралли-марафон «Дакар» пройдет со 2 по 14 января. Российская команда «КАМАЗ-мастер» — действующий чемпион гонки.

