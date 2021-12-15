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В Казани вечером наблюдаются 8-балльные пробки

17:41, 15.12.2021
В Казани вечером наблюдаются 8-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в среду вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Вишневского, Ершова, Тукая, Татарстан, Лево-Булачной. Затруднено движение по улицам Гвардейской, Кутуя, Родины.

Также пробки образовались на Мамадышском тракте, на улицах Академика Арбузова, Тэцевской, Петра Витера, Копылова, Максимова, Васильченко, Ш. Усманова, Декабристов.

АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан

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