На участие в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье поступили первые двадцать заявок

Первые двадцать заявок поступили на участие в XI премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. Лидером на текущий момент стала номинация, связанная с продвижением территорий. Авторы заявок из пяти регионов Приволжского федерального округа показывают коммуникационную составляющую масштабных программ и ярких событий, проходивших в 2021 г.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Высокая конкуренция в «Продвижении территорий» — это уже устойчивый тренд. Мы видим, как активно развивается региональный брендинг, ведутся кампании по повышению инвестиционной привлекательности регионов и городов, внешнему раскрытию туристического потенциала и формированию внутренней социально-политической лояльности. На «Серебряный Лучник» приходят проекты с разными задачами и уровнями реализации. Тем интереснее будет видеть инструменты и стратегии, которые применяли специалисты».

Напомним, что подать заявку на региональный этап премии «Серебряный Лучник» — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. Оценку работам дадут члены жюри, среди которых руководители ведущих СМИ, признанные эксперты в области PR, внешних и внутренних коммуникаций и общественных связей.

В этом году рассматриваются проекты в следующих номинациях:

ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление;

корпоративные коммуникации;

маркетинговые коммуникации;

коммуникации в благотворительности;

продвижение государственных и общественных программ;

развитие и продвижение территорий;

антикризисные коммуникации.

Подать заявку на участие в профессиональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье можно до 23 декабря на сайте https://luchnik-volga.ru/. Участие в региональном этапе премии «Серебряный Лучник» бесплатное.