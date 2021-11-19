В этом году в Казани в результате ДТП погибли 29 человек

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани за 10 месяцев текущего года произошло 1,1 тысячи ДТП, в результате которых погибли 29 человек. Получили травмы различной степени тяжести еще свыше 1,3 тысячи человек. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

На этой неделе городская Госавтоинспекция проводит мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП. Так, офицерский состав с лекциями посещает автошколы, высшие и средние учебные заведения и др. Также проводятся рейды.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад сообщалось, что в республике в этом году зарегистрировали 2,9 тысячи ДТП, в которых погиб 251 человек, 3,6 тысячи получили ранения. С участием детей до 16 лет произошло 389 аварий. В них погибли 11 детей, 418 получили травмы.

Диана Жиленкова