На трансляцию телевизионных программ на государственных языках Татарстана выделят 92,6 млн рублей

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило тендер на трансляцию в эфире телеканала культурно-просветительской направленности телевизионных программ на государственных языках Татарстана для государственных нужд республики на 2022 год. Начальная цена договора — 92,6 млн рублей. Источником финансирования выступает региональный бюджет.

В перечень работ по созданию телевизионных программ входят разработка и устное согласование идейно-художественной концепции телевизионных программ, разработка и устное согласование сценариев и графика выхода в эфир телевизионных программ, съемка, режиссерско-постановочная работа, редактирование и монтаж записанных видеоматериалов и др.

Фото: Максим Платонов

Услугу необходимо оказать с 1 января до 31 декабря 2022 года. Заявки на участие принимаются до 30 ноября. Будут оцениваться такие критерии, как деловая репутация участника, его заслуги (награды, премии) и т.д.

Предыдущий тендер агентства выиграла телерадиокомпания ТНВ.

В прошлом году «Татмедиа» объявляло тендер на создание и печать антинаркотического журнала. На эти цели предусмотрели 870 тысяч рублей. Согласно техзаданию, за год должно было выйти четыре номера.

Диана Жиленкова