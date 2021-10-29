PR-Премия для малого и среднего бизнеса «Громче!» открывает прием заявок
Ну что? Пора! 1 ноября открывается прием заявок на участие в PR-премии для предпринимателей «Громче!» 2022.
У вас малый или средний бизнес? Вы продвигаете свое дело, придумываете идеи, как привлечь внимание клиентов и партнеров? Тогда подавайте заявку на участие в «Громче!» и поделитесь своим кейсом.
Участвуя в премии, вы получаете признание, призы, статус, предпринимательский нетворкинг и фидбек от инвесторов, журналистов, пиарщиков и коллег-предпринимателей. По словам победителей прошлой премии, подготовка заявки — хороший способ увидеть свой бизнес с новой стороны и осознать, как много уже сделано.
Участие в «Громче!» бесплатно.
Торжественное награждение победителей прошлой премии состоялось в апреле. Жюри наградило 11 предпринимателей с классными кейсами, но выбрать было нелегко.
В этом году будет 16 номинаций:
- За интерактив в соцсетях;
- За работу с отзывами;
- За креатив в соцсетях (язык, картинки, визуал);
- За эффективное использование современных средств коммуникаций;
- За лучшие коммуникации с клиентами (доступность, открытость, сервис, программу лояльности и т.п.)
- За комплексные коммуникации;
- За заботу о сотрудниках;
- За лучшие антикризисные коммуникации;
- За работу со СМИ;
- За организацию комьюнити/нетворкинга;
- Креативное видео;
- Эффективные коллаборации/партнерские проекты;
- Мастер эпистолярного жанра (за лучшее использование e-mail-рассылок и мессенджеров);
За самое стремительное продвижение;
- За выход на новые региональные/зарубежные рынки;
- Наследие (за развитие и поддержание семейного бизнеса).
Вы можете предложить свою, написав на почту award@gromche.pro. Организаторы обязательно рассмотрят ваше обращение.
Также организаторы усилили свою команду и придумали новые форматы взаимодействия с участниками премии — разбор кейсов, публикация материалов на ресурсах и каналах инфопартнеров, розыгрыши полезных призов.
Подавайте заявки на сайте премии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым