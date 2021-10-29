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PR-Премия для малого и среднего бизнеса «Громче!» открывает прием заявок

13:13, 29.10.2021

Ну что? Пора! 1 ноября открывается прием заявок на участие в PR-премии для предпринимателей «Громче!» 2022.

У вас малый или средний бизнес? Вы продвигаете свое дело, придумываете идеи, как привлечь внимание клиентов и партнеров? Тогда подавайте заявку на участие в «Громче!» и поделитесь своим кейсом.

Участвуя в премии, вы получаете признание, призы, статус, предпринимательский нетворкинг и фидбек от инвесторов, журналистов, пиарщиков и коллег-предпринимателей. По словам победителей прошлой премии, подготовка заявки — хороший способ увидеть свой бизнес с новой стороны и осознать, как много уже сделано.


Участие в «Громче!» бесплатно.
Торжественное награждение победителей прошлой премии состоялось в апреле. Жюри наградило 11 предпринимателей с классными кейсами, но выбрать было нелегко.

В этом году будет 16 номинаций:

  • За интерактив в соцсетях;
  • За работу с отзывами;
  • За креатив в соцсетях (язык, картинки, визуал);
  • За эффективное использование современных средств коммуникаций;
  • За лучшие коммуникации с клиентами (доступность, открытость, сервис, программу лояльности и т.п.)
  • За комплексные коммуникации;
  • За заботу о сотрудниках;
  • За лучшие антикризисные коммуникации;
  • За работу со СМИ;
  • За организацию комьюнити/нетворкинга;
  • Креативное видео;
  • Эффективные коллаборации/партнерские проекты;
  • Мастер эпистолярного жанра (за лучшее использование e-mail-рассылок и мессенджеров);
    За самое стремительное продвижение;
  • За выход на новые региональные/зарубежные рынки;
  • Наследие (за развитие и поддержание семейного бизнеса).

Вы можете предложить свою, написав на почту award@gromche.pro. Организаторы обязательно рассмотрят ваше обращение.

Также организаторы усилили свою команду и придумали новые форматы взаимодействия с участниками премии — разбор кейсов, публикация материалов на ресурсах и каналах инфопартнеров, розыгрыши полезных призов.


Подавайте заявки на сайте премии.

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