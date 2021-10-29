PR-Премия для малого и среднего бизнеса «Громче!» открывает прием заявок

Ну что? Пора! 1 ноября открывается прием заявок на участие в PR-премии для предпринимателей «Громче!» 2022.



У вас малый или средний бизнес? Вы продвигаете свое дело, придумываете идеи, как привлечь внимание клиентов и партнеров? Тогда подавайте заявку на участие в «Громче!» и поделитесь своим кейсом.



Участвуя в премии, вы получаете признание, призы, статус, предпринимательский нетворкинг и фидбек от инвесторов, журналистов, пиарщиков и коллег-предпринимателей. По словам победителей прошлой премии, подготовка заявки — хороший способ увидеть свой бизнес с новой стороны и осознать, как много уже сделано.



Участие в «Громче!» бесплатно.

Торжественное награждение победителей прошлой премии состоялось в апреле. Жюри наградило 11 предпринимателей с классными кейсами, но выбрать было нелегко.

В этом году будет 16 номинаций:

За интерактив в соцсетях;

За работу с отзывами;

За креатив в соцсетях (язык, картинки, визуал);

За эффективное использование современных средств коммуникаций;

За лучшие коммуникации с клиентами (доступность, открытость, сервис, программу лояльности и т.п.)

За комплексные коммуникации;

За заботу о сотрудниках;

За лучшие антикризисные коммуникации;

За работу со СМИ;

За организацию комьюнити/нетворкинга;

Креативное видео;

Эффективные коллаборации/партнерские проекты;

Мастер эпистолярного жанра (за лучшее использование e-mail-рассылок и мессенджеров);

За самое стремительное продвижение;

За самое стремительное продвижение; За выход на новые региональные/зарубежные рынки;

Наследие (за развитие и поддержание семейного бизнеса).

Вы можете предложить свою, написав на почту award@gromche.pro. Организаторы обязательно рассмотрят ваше обращение.



Также организаторы усилили свою команду и придумали новые форматы взаимодействия с участниками премии — разбор кейсов, публикация материалов на ресурсах и каналах инфопартнеров, розыгрыши полезных призов.





Подавайте заявки на сайте премии.

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