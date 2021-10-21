В Татарстане возбудили уголовное дело по факту получения травм рабочим

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах 25-летний рабочий получил тяжелые травмы в результате падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

По предварительны данным, мужчина упал с 3-метровой высоты, производя работы по возведению моста на улице Гостева. В результате он получил компрессионный перелом позвоночника. Его доставили в реанимацию.



Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в городе Бавлы на одном из предприятий, специализирующемся на приеме и резке металла, 47-летний рабочий получил тяжелые травмы. На него упал крюк крана, который подлежал утилизации. Пострадавшего доставили в больницу с травматическим шоком, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и ног.



Диана Жиленкова