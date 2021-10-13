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Глава Бавлинского района Татарстана покинул свой пост

14:55, 13.10.2021
Глава Бавлинского района Татарстана покинул свой пост
Фото: bavly.tatarstan.ru

Глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин покинул свой пост. Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании совета муниципалитета.

Возглавил Бавлинский район Ильяс Гузаиров. Его кандидатуру предложил Гатиятуллин. С 2015 года Гузаиров занимал пост руководителя исполкома муниципалитета.

Гатиятуллин стал главой Бавлинского района Татарстана в сентябре 2014 года. До этого с 2009 года он работал начальником Бавлинского филиала ООО «Татнефть АЗС Центр». Награжден медалями «Память 1000-летия Казани» и «100 лет Профсоюзам России».

Татьяна Демина
Справка

Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович родился 8 ноября 1962 года в Бугульме. В 1985 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Трудовая деятельность:

1985—1991 гг. — инженерно-технические должности в НГДУ «Иркеннефть» (Лениногорск).
1991—1995 гг. — главный инженер совместного предприятия «Татойлгаз» (Бугульма).
1995—2000 гг. — начальник Бугульминского участка ЗАО «Тафойл» (Бугульма).
2000—2009 гг. — главный инженер, директор ОАО «Бавлынефтепродукт».
2009—2010 гг. — руководитель Бавлинского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр».
2010—2014 гг. — депутат Бавлинского городского Совета, депутат Совета Бавлинского муниципального района.

ОбществоВласть Татарстан

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