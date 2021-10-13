Глава Бавлинского района Татарстана покинул свой пост
Глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин покинул свой пост. Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании совета муниципалитета.
Возглавил Бавлинский район Ильяс Гузаиров. Его кандидатуру предложил Гатиятуллин. С 2015 года Гузаиров занимал пост руководителя исполкома муниципалитета.
Гатиятуллин стал главой Бавлинского района Татарстана в сентябре 2014 года. До этого с 2009 года он работал начальником Бавлинского филиала ООО «Татнефть АЗС Центр». Награжден медалями «Память 1000-летия Казани» и «100 лет Профсоюзам России».
Справка
Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович родился 8 ноября 1962 года в Бугульме. В 1985 году окончил Уфимский нефтяной институт.
Трудовая деятельность:
1985—1991 гг. — инженерно-технические должности в НГДУ «Иркеннефть» (Лениногорск).
1991—1995 гг. — главный инженер совместного предприятия «Татойлгаз» (Бугульма).
1995—2000 гг. — начальник Бугульминского участка ЗАО «Тафойл» (Бугульма).
2000—2009 гг. — главный инженер, директор ОАО «Бавлынефтепродукт».
2009—2010 гг. — руководитель Бавлинского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр».
2010—2014 гг. — депутат Бавлинского городского Совета, депутат Совета Бавлинского муниципального района.
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