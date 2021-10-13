Вместо паспорта спрашивают год рождения: прогулка с QR-кодом по торговым центрам Казани

Самое популярное место в ТЦ после введения QR-кодов — фудкорты

В Татарстане третий день действует пропускная система — теперь в фитнес-центры, аквапарки, торговые-развлекательные центры и крупные магазины непродовольственных товаров можно попасть только с QR-кодом, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19. Конечно, больше всего пострадали именно ТРК — как убедился сегодня корреспондент «Реального времени», они почти полностью опустели.

В «Меге» на входе сразу попросили предоставить код, но без документов, подтверждающих личность. Это несмотря на то, что в понедельник руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что QR-коды будут сверять с паспортом или водительскими правами — чтобы не допустить использования чужого кода.

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Впрочем, на посещаемости это никак не сказалось — она все равно очень низкая. Продавцы в один голос твердят — в среду обычно бывает намного больше посетителей, чем сейчас.

Похожая ситуация с количеством людей складывается и в «Южном». Различается пропускной режим — на входе в ТРК после сканирования QR-кода спрашивают год рождения. Людей с другими справками, например об отсутствии ОРВИ, не пускают — охранники требуют только QR-код.

В обоих торговых центрах людей в основном можно увидеть только в продуктовых магазинах и на фудкортах. В магазинах, где торгуют одеждой, техникой и косметикой, людей по минимуму — один-два человека.

Полиция продолжает рейды

В Kazan Mall, по словам корреспондента «Реального времени», все ещё более грустно — торговый центр практически пустой. Людей здесь меньше, чем в «Меге» и «Южном, даже на фудкорте. На входе после предъявления QR-кода также спрашивают только год рождения.

Охранник ТРК рассказал, что масочный режим остается обязательным, несмотря на введение кодов. Полиция, по его словам, продолжает свои рейды, и штрафует тех, у кого нет масок.

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А в «Кольце» все наоборот — народу больше, чем везде. На входе корреспондент даже заметил небольшую давку, дистанцию в очереди никто не соблюдает. Полиция бдит за безмасочниками и здесь — под их взор попадают те немногочисленные посетители, которые есть в ТРК и ходят без средств индивидуальной защиты.

Ситуация в «Парк Хаусе» не отличается от других ТЦ.

— Как видите, посетителей стало намного меньше, — говорит один из продавцов магазина косметики. — Мне кажется, сейчас все страдают из-за этого, покупателей нет. Даже Ашан пустой. У нас, сотрудников, проверяют соблюдение мер. Мы целый день ходим в перчатках и масках. Мы их не снимаем — это неотъемлемая часть атрибутики. У нас у всех есть QR-кода, без этого не пускают в торговый центр.

«А коронавирус можно отсрочить?"

Как объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану ввели, чтобы, во-первых, увеличить охват вакцинированных от коронавируса, а во-вторых, снизить количество контактов в местах массового пребывания. В первом Татарстан уже преуспел — республика вошла в список регионов, где быстрее всего растут темпы вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день в РТ привито 1 151 862 человека, в том числе за сутки — 15 015 человек.

К слову, 53% опрошенным татарстанцам не нравится система QR-кодов. Одобряют решение властей 32,5% татарстанских респондентов, которые уверены, что мера даст эффект — это представители научной и образовательной сфер, строительства и недвижимости, IT и телекоммуникаций. Против QR-кодов в основном выступают юристы и сотрудники сферы медицины и фармацевтики.



Власти Татарстана в ответ на жалобы и недовольство категорично заявляют, что другого выхода нет. А в качестве альтернатив кодам рассматривалось даже введение локдауна.

— А коронавирус можно отсрочить? Можно отсрочить распространение инфекции? Дать инфекции месяц и сказать: «Инфекция, давай ты пока месяц не будешь распространяться, и мы будем плавно входить». Знаете, это все равно, что будет тлеть: не полыхает же пока — не будем тушить пожар. А вот когда полыхнет, тогда и будем об этом думать. В начале пандемии еще были какие-то иллюзии, что она продлится год и потом все наладится. К сожалению, это не подвластно ни нам, никакой власти во всем мире, — сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова в ответ на вопрос, отреагируют ли власти Татарстана на просьбу рестораторов отсрочить введение QR-кодов.

Об этом же просил и Союз торговый центров России, Беларуси, Казахстана. В качестве альтернативы организация предлагала внедрить в торговых комплексах регламент безопасной работы, который согласован в Минпромторге России, и установить норматив по вакцинации 60% персонала.

— Мы провели совещание с крупнейшими владельцами ТЦ республики. Честно говоря, реакция очень тяжелая, так как введение подобных норм означает, минимум, 70-80% потери выручки от продаж — это сотни магазинов и арендаторов и потери, измеряемые миллионом рублей в день. После прошлого года большая часть арендаторов не успела восстановиться, финансовые запасы исчерпаны, и такое решение однозначно приведет к череде банкротств», — считает президент Союза торговых центров Булат Шакиров.



Дарья Пинегина, Диана Жиленкова