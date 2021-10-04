Сбои в работе появились у TikTok вслед за Facebook и Instagram
Сегодня вечером пользователи сообщили о сбоях в работе TikTok. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
По данным сайта, 71% пользователей столкнулись с неполадками в работе приложения, 14% — с веб-сайтом.
Почти 2 часа назад «упали» сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp. Они до сих пор не работают. Некоторые пользователи сообщали о затруднениях в работе Telegram. Но представители мессенджера заверили, что справляются, долгая погрузка связана с наплывом пользователей. Twitter, на который тоже в период сбоя все начали переходить, начал приветствовать «буквально всех».ТехнологииIT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым