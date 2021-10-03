В Казани ночью в одном из дворов сгорел автомобиль, от огня пострадали еще три машины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани минувшей ночью во дворе дома по ул. Лаврентьева, д. 24 загорелся легковой автомобиль Toyota Voxy. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на общей площади 6 кв. м. Огонь повредил BMW-1 (переднее колесо, дверь, бампер с левой стороны), Nissan Pathfinder (подкапотное пространство и частично салон) и BMW-530 (капот, бампер, решетка радиатора, колесо, крыло с правой стороны).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Причину пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.