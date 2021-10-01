Гол игрока «Рубина» в ворота «Урала» признан лучшим в сентябре в РПЛ

Стали известны итоги голосования за лучший гол прошедшего игрового месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Результаты опубликованы пресс-службой РПЛ.

Лучшим забитым мячом в сентябре по версии болельщиков и экспертов лиги стал гол Андерса Дрейера в ворота «Урала» (4:0). Он стал дебютным для футболиста за казанский «Рубин». Всего в том матче Дрейер забил три гола, оформив хет-трик.

А вот экспертам телеканала «Матч Премьер» больше всего понравился мяч, забитый Эдуардом Сперцяном в ворота «Ростова».

Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре!



За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/bkBFnWbCzT — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021

Также на этот приз претендовали Франсуа Камано из «Локомотива» (в матче с «Крыльями Советов»), Малком из «Зенита» (с грозненским «Ахматом»), Клаудиньо из «Зенита» (с «Рубином»), Виталий Лысцов из «Ахмата» (с «Ростовом»), а также экс-игроки «Рубина» Денис Макаров из «Динамо» (с «Нижним Новгородом») и Сильвие Бегич из «Крыльев Советов» (с «Ростовом»).

Андерс Дрейер удивлен решением «Мидтьюлланда» продать его в «Рубин»