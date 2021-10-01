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Гол игрока «Рубина» в ворота «Урала» признан лучшим в сентябре в РПЛ

10:12, 01.10.2021
Гол игрока «Рубина» в ворота «Урала» признан лучшим в сентябре в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Стали известны итоги голосования за лучший гол прошедшего игрового месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Результаты опубликованы пресс-службой РПЛ.

Лучшим забитым мячом в сентябре по версии болельщиков и экспертов лиги стал гол Андерса Дрейера в ворота «Урала» (4:0). Он стал дебютным для футболиста за казанский «Рубин». Всего в том матче Дрейер забил три гола, оформив хет-трик.

А вот экспертам телеканала «Матч Премьер» больше всего понравился мяч, забитый Эдуардом Сперцяном в ворота «Ростова».

Также на этот приз претендовали Франсуа Камано из «Локомотива» (в матче с «Крыльями Советов»), Малком из «Зенита» (с грозненским «Ахматом»), Клаудиньо из «Зенита» (с «Рубином»), Виталий Лысцов из «Ахмата» (с «Ростовом»), а также экс-игроки «Рубина» Денис Макаров из «Динамо» (с «Нижним Новгородом») и Сильвие Бегич из «Крыльев Советов» (с «Ростовом»).

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