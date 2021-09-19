Андерс Дрейер удивлен решением «Мидтьюлланда» продать его в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер был удивлен тому, что его бывший клуб — датский «Мидтьюлланд» решил расстаться с ним нынешним летом. Об этом футболист рассказал в интервью датскому изданию Bold.

«Немного удивительно, что у «Мидтьюлланда» появилось желание продать меня, и я, возможно, не ожидал этого. Я не думал, что они захотят меня отпустить», — сказал Дрейер.

Фото: rubin-kazan.ru

При этом он отметил, что знал об интересе со стороны «Рубина» и не был против трансфера. Особую роль Дрейер отводит датскому хавбеку казанцев Оливеру Абильдгору, с которым связывался до своего переезда в Казань.

«Мидтьюлланд» и «Рубин» договорились по цене, а потом все зависело от меня, и мы подписали контракт. Выбор был не так уж и сложен. Когда я впервые услышал об этом, я быстро связался с Оливером Абильдгором. У меня не было никаких сомнений, потому что я очень хотел поехать. Я сказал своему агенту, что он должен просто доставить меня туда», — сказал футболист.

Напомним, Дрейер перешел в «Рубин» в конце августа из датского «Мидтьюлланда». В своем первом официальном матче за казанский клуб он оформил хет-трик, трижды поразив ворота екатеринбургского «Урала» (4:0). По его итогам Дрейер был признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ.