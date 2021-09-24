Пользователи Twitter смогут отправлять биткоины внутри соцсети

Фото: Максим Платонов (архив)

Соцсеть Twitter внедрила функцию финансовой поддержки блогеров — пользователи получили возможность отправлять деньги и криптовалюту, в том числе биткоины. Она получила название Tips («Вознаграждения»).

Для того, чтобы отправить средства, нужно нажать специальный значок слева от кнопки «Читать». После этого Twitter предложит выбрать сервис, через который будет проводиться оплата. Функцией смогут воспользоваться лица 18 лет и старше.



Фото: pixabay.com

Пока функция доступна лишь для владельцев устройств с операционной системой iOS. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы она появилась на Android-гаджетах, говорится в сообщении в блоге соцсети.

В этом месяце стало известно, что Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей. Сервис не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.



Татьяна Демина