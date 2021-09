Twitter разрешит пользователям отписать читателей от себя

Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей. Сервис не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно, сообщается в официальном аккаунте социальной сети.

Возможность отписать других людей сначала будет доступна только в браузерной версии Twitter в меню рядом с именем подписчика. Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx