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Twitter разрешит пользователям отписать читателей от себя

08:11, 08.09.2021
Twitter разрешит пользователям отписать читателей от себя
Фото: pixabay.com

Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей. Сервис не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно, сообщается в официальном аккаунте социальной сети.

Возможность отписать других людей сначала будет доступна только в браузерной версии Twitter в меню рядом с именем подписчика. Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью.

Недавно социальная сеть Twitter создала режим безопасности, который будет удалять комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, а также блокировать их авторов. Пользователи, включившие режим безопасности, смогут просматривать информацию о твитах, которые были отмечены системой, а также о заблокированных учетных записях.

Алексей Нечаев
ТехнологииITОбщество

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