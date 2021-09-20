Дачную амнистию предлагается продлить до 1 марта 2031 года

Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года, такой законопроект могут принять в октябре. Инициаторами выступили вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы VII созыва Павел Крашенинников, сообщают «Известия».



Авторы инициативы считают, что воспользоваться правом льготного оформления земли успели не все россияне. Отмечается, что этот проект социально важен, а амнистия дает возможность гражданам не регистрировать недвижимость, то есть не платить налоги.

Помимо продления сроков амнистии, документ вводит специальный механизм предоставления гражданам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых располагаются жилые дома.

Глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев выразил мнение, что механизм можно оставить как постоянно действующий. Такое же мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

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Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов в августе.

Так, граждане смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года, на участках, на которые у них нет документов. Подробнее о дачной амнистии, причинах ее продления и принципах ее работы — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко