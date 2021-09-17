Чемезов заявил, что российские олигархи встают в очередь за винными холодильниками

«Дожили, олигархи встают в очередь за холодильниками Pozis!» — изумился популярности винных холодильников глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и рассказал забавный случай из личного общения с российскими бизнесменами.

— Открою тайну: ко мне обратился Мордашов (Алексей Мордашов — российский предприниматель, миллиардер — прим. ред.), можно ли вне очереди попробовать заказать холодильник для вина, — рассказал Чемезов.

По его словам, он пообещал помочь олигарху, которого «поставили на конец года». «Вот дожили, когда олигархи обращаются с просьбой вне очереди приобрести холодильник. Ну это так, шутка», — заключил Чемезов.

Сегодня он заявил, что госкорпорация «Ростех» направит обращение в правительство России о необходимости выравнивания экономических условий ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными резидентами ТОСЭР, размещающими свои производства в РФ.

