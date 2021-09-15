В здании Госсовета Татарстана возникли перебои с электричеством — его отключают второй раз

Фото: Максим Платонов (архив)

В здании Государственного совета Татарстана сегодня возникли перебои с электричеством. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Электричество отключают уже второй раз. Первый раз это случилось в 11.50, но проблему решили буквально за минуту.

Второй раз здание осталось без электричества примерно в 13.10. Спустя почти десять минут его до сих пор нет. Сообщается, что в залах здания свет есть, но нет электричества для техники.

Сегодня в здании проходят заседания комитетов Госсовета. В пресс-службе татарстанского парламента объяснить причины отключения электричества не смогли.

Корреспондент «Реального времени» сообщает, что электричество в здании отключается по-разному. Например, в библиотеке, которая находится рядом с пресс-центром, оно переставало работать трижды — и свет, и электричество для компьютеров. Трехкратное отключение произошло в кабинетах, которые подключены к центральной системе.

В самом пресс-центре нет электричества для компьютеров, но есть свет. Этот кабинет оснащен светодиодными лампами.

Татьяна Демина