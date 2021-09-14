Стал известен характер травмы Самошникова, госпитализированного после матча с «Уралом»

Футбольный агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал о характере повреждения игрока. Футболист казанского клуба не смог доиграть матч с «Уралом» (4:0) из-за травмы.

«Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ, и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом — подозрение на растяжение связок. Вчера сделали снимок — перелома нет. С рукой, на которую наступили в матче, все в порядке. Сейчас вопрос именно по связкам», — сказал Моисеев.

Фото: rubin-kazan.ru

Также информацию о проблемах с коленом у игрока подтвердили в пресс-службе «Рубина».



Напомним, накануне Самошников был госпитализирован со стадиона «Центральный» после матча с «Уралом» (4:0). Футболист получил повреждение на 78-й минуте встречи и не смог доиграть матч.

Подробнее об итогах игры в Казани, где «Рубин» одержал крупную победу, читайте в материале «Реального времени».