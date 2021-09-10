МВД по РТ: курьеры, передающие деньги пожилых мошенникам, становятся соучастниками преступления

Фото: Максим Платонов (архив)

В МВД по Татарстану сообщили, что участились случаи мошенничества, когда злоумышленники, пугая пенсионеров историями о якобы совершенных их родственниками ДТП, выманивают у них все накопления. В ведомстве предупредили, что курьеры, которые забирают деньги у пожилых людей, чтобы передать мошенникам, становятся соучастниками преступления.

За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 15 подобных преступлений, ущерб составил около 4 миллионов рублей.

Обычно это происходит так: злоумышленники звонят пенсионерам на стационарные телефоны и от имени либо родственника, либо представителя власти сообщают о ДТП с тяжкими последствиями, виновником которого стал их родной человек. Для решения вопроса без возбуждения уголовного дела, либо для лечения пострадавшего просили заплатить деньги, за которыми приезжали водители такси либо курьеры.

При задержании перевозчики объясняют, что им поступает заказ забрать деньги, а позже заказчик просит перечислить их на указанный им банковский счет, оставив себе вознаграждение.

Фото: МВД по РТ

— Большинство из «финансовых курьеров» понимают, что оказывают помощь преступникам, но это их не останавливает. МВД по Республике Татарстан призывает водителей такси и представителей курьерских служб не перевозить и не перечислять на банковские счета деньги. Действуя по указаниям мошенников, вы становитесь соучастниками преступлений. При поступлении подобных заказов, проявляйте активную гражданскую позицию, спросите у пенсионеров для чего они передают вам денежные средства. В случае, если деньги предназначаются для родственника, попавшего в беду, попросите связаться с родным человеком и убедиться, что с ним все в порядке. Помните, в подобной ситуации может оказаться и ваша мама или бабушка, — говорится в сообщении ведомства.