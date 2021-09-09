В России разрабатывают вакцину против всех видов коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать против всех видов коронавируса. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

— Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе Центр имени Гамалеи Минздрава России сообщил о разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», модернизированной специально под штамм «дельта». Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал, что ученые уже подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса. Модернизировали также вакцину «КовиВак».

Ранее профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, заявлял, что штамм коронавируса «дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, потому что он заражает даже привившихся людей, и призвал сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме. Академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский выражал мнение, что ученым нужно следить за появлением новых штаммов коронавируса и вовремя обновлять вакцины.

Татьяна Леухина