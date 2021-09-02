В Казани до октября ограничат движение по улице Журналистов

В Казани в сентябре и октябре временно ограничат движение по автодороге на улице Журналистов. Это связано с прокладкой трассы водопровода в Советском районе города.

С 6 сентября перекроют движение по улице Журналистов, у здания №54. Ограничение будет действовать до 13 октября, сообщается на сайте мэрии Казани.

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Так, 11—12 сентября движение ограничат по улице Журналистов на пересечении с улицей Халитова (в направлении движения транспорта в сторону ТЦ «Вьетнамский») и у здания №48, корпус 2.

Напомним, проезд по улице Журналистов возле здания №54 был закрыт с 19 июля. Ограничение действовало по 26 августа.



Татьяна Демина