Синоптики спрогнозировали комфортную погоду в Поволжье в последние дни лета

В конце августа практически на всей территории европейской части России установится теплая и солнечная погода. Комфортная погода прогнозируется и в Поволжье, сообщили в центре «Фобос».

В большинстве городов столбики термометра поднимутся до 18—20 градусов, а в Уфе, Казани, Саранске и Пензе потеплеет до плюс 22 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве прогнозируется переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 21—24 градусов, передает «РИА Новости».

Сегодня в Гидрометцентре России предупредили о заморозках в ПФО. На северо-востоке округа 28 и 29 августа температура ночью опустится до -1 градуса.



По прогнозу синоптиков Татарстана, в субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, в республике под влиянием обширного антициклона сохранится погода без осадков. Ночью температуры воздуха понизятся до +4..+10 градусов. Днем они не будут достигать отметки выше +18..+24°С.