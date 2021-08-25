Минобороны заказало корабли на «Зеленодольском судостроительном заводе»

Фото: Олег Золото / spbdnevnik.ru

Минобороны заказало серию средних разведывательных кораблей для флота на «Зеленодольском судостроительном заводе» в рамках обновления системы «Мертвая рука». Об этом пишут «Ведомости».

Всего ведомство заключило контракты на поставку 1 300 единиц новой и 150 единиц отремонтированной и модернизированной техники на сумму более 500 млрд рублей. Минобороны закупит ракеты «Циркон», «Кинжал», беспилотники БПЛА «Иноходец-РУ» («Сириус»), «Форпост-Р», бомбардировщики Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ.

Для сухопутных войск закупят новейшие САУ «Коалиция-СВ», новые и модернизированные танки Т-90М, а также несколько десятков защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения «Тайфун-ВДВ» и бронированных санитарных машин «Линза». На покупку автоматов заключен многолетний контракт на поставку АК-12 на «несколько сотен тысяч» единиц.



Ольга Плешкова