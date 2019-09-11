Зеленодольский завод им. Горького может получить контракты еще на несколько военных кораблей

Заложенный сегодня малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 — на данный момент последний военный корабль в производственной программе Зеленодольского судостроительного завода имени Горького. Однако гендиректор завода Александр Карпов рассказал журналистам, что завод рассчитывает еще на несколько контрактов от Минобороны.

«Мы изыскиваем возможность получения контракта еще на корабль проекта 21980, сегодня мы об этом говорили с главнокомандующим ВМФ, нам эти вещи обещали. Мы работаем над проектом 21631М-2. Это примерно такой же малый ракетный корабль (как 22800, — прим. ред.). Только большего водоизмещения, и, соответственно, мы над этим проектом тоже работаем, и надеюсь, что года через три-четыре получим также этот проект для завода», — поделился глава предприятия.

Присутствие главкома ВМФ на церемонии закладки малого ракетного корабля «Тайфун» Карпов также связал с новыми контрактами для завода

«Я думаю, присутствие Николая Анатольевича (Евменова, — прим. ред.) здесь позволит заиметь несколько контрактов в будущем», — заявил Карпов на церемонии

Карпов добавил, что на настоящий момент завод уже законтрактирован до 2023 года.

Напомним, что сегодня в Зеленодольске был заложен малый ракетный корабль проекта 22800. На церемонию закладки лично прибыл главком ВМФ Николай Евменов.

