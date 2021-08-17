Власти Татарстана считают, что опасений по наплыву беженцев из Афганистана в республику нет

Фото: Максим Платонов (архив)

Опасений, что в Татарстан начнут массово прибывать беженцы из Афганистана, нет. В этом заверил заместитель руководителя аппарата президента РТ, глава департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

В целом он не исключил, что у России могут возникнуть проблемы с наплывом беженцев из Афганистана, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

После перехода власти жители страны начали массово покидать ее территорию. В частности, одним рейсом из Афганистана на транспортном самолете ВВС США улетели 640 человек. Они отправились в Катар.

СМИ сообщали, что тысячи людей пытаются проникнуть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан эвакуационными рейсами. Люди, работающие переводчиками, водителями, а также выполняющие другие работы при посольствах западных стран, пытаются перелезть через высокое бетонное ограждение. По перелезающим людям стреляют как американские военные, так и талибы*.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина