Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Бодров перешел в польскую «Краковию»

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» нападающий Евгений Бодров продолжит карьеру в «Краковии». Об этом сообщается на официальном сайте польского клуба.

Его контракт с «Краковией» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Бодров — обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в 2010 году. В КХЛ он также выступал за «Атлант», «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Северсталь».

Последним клубом Бодрова была тольяттинская «Лада». В прошлом сезоне форвард набрал 5 (2+3) очков в 14 матчах.