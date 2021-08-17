Дилеры предупредили о дефиците автомобилей Lada
В России наблюдается дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели — Lada Granta. Об этом пишет «РИА Новости».
Гендиректор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев уточнил, что нехватка Grant ощущается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.
Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. Сам АвтоВАЗ обещает разрешить ситуацию к сентябрю, напомнил он.
В июле «АвтоВАЗ» на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh. Таких приостановок было четыре.АвтоБизнесТранспорт
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