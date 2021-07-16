«АвтоВАЗ» на сутки приостановит выпуск Lada Granta из-за дефицита электроники
«АвтоВАЗ» сегодня на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh, говорится в сообщении компании.
За день простоя сотрудникам заплатят в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка. Это уже четвертая приостановка производства за лето из-за дефицита комплектующих, передает «РИА Новости».
В среду, 14 июля, на автомобильном заводе приостановили производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо.
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