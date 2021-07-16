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Промышленность

«АвтоВАЗ» на сутки приостановит выпуск Lada Granta из-за дефицита электроники

09:19, 16.07.2021
«АвтоВАЗ» на сутки приостановит выпуск Lada Granta из-за дефицита электроники
Фото: wikimedia.org

«АвтоВАЗ» сегодня на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh, говорится в сообщении компании.

Фото: Максим Платонов (архив)

За день простоя сотрудникам заплатят в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка. Это уже четвертая приостановка производства за лето из-за дефицита комплектующих, передает «РИА Новости».

В среду, 14 июля, на автомобильном заводе приостановили производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо.

ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт
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