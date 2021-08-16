Эксперт: жара в Поволжье сохранится как минимум до четверга включительно

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Аномальная жара в Поволжье сохранится как минимум до четверга включительно. С среднем температура будет на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

В Нижегородской области, Пермском крае, Пензенской области и Мордовии ожидается до +30… +32 градусов, в Самарской и Саратовской областях — до +38 градусов, заявил эксперт. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

Жара начнет спадать ближе к выходным. Однако климатическая норма все же останется превышена на 1-2 градуса, пишет ТАСС. С пятницы, 20 августа, в Поволжье могут пройти кратковременные дожди.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Поволжье на этой неделе температурный фон будет держаться выше 25 градусов, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На нижней Волге прогнозируется до 38—40 градусов. Теплая погода в центральной части России продержится всю рабочую неделю.

В Татарстане, по прогнозам синоптиков, максимальные температуры днем 18 августа составят +30..+35 °С, днем 19 августа воздух прогреется до +32..+37 градусов.

Татьяна Демина