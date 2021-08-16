В Гидрометцентре России рассказали, как долго продержится жаркая погода

На всей территории России установилась аномально теплая погода. Такая ситуация сохранится до середины недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Поволжье температурный фон будет держаться выше 25 градусов. На нижней Волге прогнозируется до 38—40 градусов. Теплая погода в центральной части России продержится всю рабочую неделю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во второй половине недели температуры будут еще высокими, но будет более облачно, передает «РИА Новости».

На этой неделе в Татарстане вернется аномальная жара. Такой прогноз на выходных дали синоптики Гидрометцентра РТ. Дневные температуры воздуха будет достигать +32...+34 градусов. Сегодня, в понедельник, возможен дождь. 17 и 18 августа осадков не прогнозируется.

