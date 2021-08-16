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В Гидрометцентре России рассказали, как долго продержится жаркая погода

09:18, 16.08.2021 1
В Гидрометцентре России рассказали, как долго продержится жаркая погода
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На всей территории России установилась аномально теплая погода. Такая ситуация сохранится до середины недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Поволжье температурный фон будет держаться выше 25 градусов. На нижней Волге прогнозируется до 38—40 градусов. Теплая погода в центральной части России продержится всю рабочую неделю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во второй половине недели температуры будут еще высокими, но будет более облачно, передает «РИА Новости».

На этой неделе в Татарстане вернется аномальная жара. Такой прогноз на выходных дали синоптики Гидрометцентра РТ. Дневные температуры воздуха будет достигать +32...+34 градусов. Сегодня, в понедельник, возможен дождь. 17 и 18 августа осадков не прогнозируется.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:36
    Хорошее лето.
    Для отдыха.
    Работать трудновато.
    Но если работодатель создал соответствующие комфортные условия (кондиционеры, вода, комнаты физической и психологической разгрузки и т.д.), то и работать можно с высокой производительностью труда.
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