Казань вошла в десятку городов по числу приобретенных автомобилей с пробегом

Фото: Максим Платонов

Казань оказалась на шестом месте в списке городов по объему приобретенных автомобилей с пробегом за январь — май 2021 года. В список при этом не включены Москва и Санкт-Петербург, которые занимают лидирующие позиции среди российских регионов (122 тыс. и 65,7 тыс. шт. приобретенных подержанных автомобилей соответственно).

Лидером рейтинга среди остальных городов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом стал Новосибирск с результатом 28,7 тыс. единиц. На втором месте Краснодар с показателем 21,2 тыс. штук, на третьем — Екатеринбург, в котором за 5 месяцев этого года приобрели 19,6 тыс. б/у машин.

Оставшиеся позиции рейтинга выглядят так:

Красноярск (19,3 тыс. шт.),

Омск (18,9 тыс. шт.),

Казань (16,8 тыс. шт.),

Челябинск (16,4 тыс. шт.),

Нижний Новгород (15,9 тыс. шт.),

Уфа (15,4 тыс. шт.),

Воронеж (15,2 тыс. шт.).

Во всех этих городах рынок подержанных авто растет. Самый большой рыночный рост в нашем рейтинге показывает Краснодар (+47%), а наименьший — Екатеринбург (+20%). При этом в среднем по стране рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 28%, пишет «Автостат».

