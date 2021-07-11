Казань вошла в десятку городов по числу приобретенных автомобилей с пробегом
Казань оказалась на шестом месте в списке городов по объему приобретенных автомобилей с пробегом за январь — май 2021 года. В список при этом не включены Москва и Санкт-Петербург, которые занимают лидирующие позиции среди российских регионов (122 тыс. и 65,7 тыс. шт. приобретенных подержанных автомобилей соответственно).
Лидером рейтинга среди остальных городов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом стал Новосибирск с результатом 28,7 тыс. единиц. На втором месте Краснодар с показателем 21,2 тыс. штук, на третьем — Екатеринбург, в котором за 5 месяцев этого года приобрели 19,6 тыс. б/у машин.
Оставшиеся позиции рейтинга выглядят так:
- Красноярск (19,3 тыс. шт.),
- Омск (18,9 тыс. шт.),
- Казань (16,8 тыс. шт.),
- Челябинск (16,4 тыс. шт.),
- Нижний Новгород (15,9 тыс. шт.),
- Уфа (15,4 тыс. шт.),
- Воронеж (15,2 тыс. шт.).
Во всех этих городах рынок подержанных авто растет. Самый большой рыночный рост в нашем рейтинге показывает Краснодар (+47%), а наименьший — Екатеринбург (+20%). При этом в среднем по стране рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 28%, пишет «Автостат».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым