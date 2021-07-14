АвтоВАЗ вновь приостановил выпуск ряда моделей из-за недостатка комплектующих
АвтоВАЗ вновь приостановил производство некоторых моделей автомобилей из-за отсутствия поставок электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Вынужденная мера продлиться всего один.
Производство остановлено на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение АвтоВАЗа. Оплатить простой рабочим в компании пообещали в соответствии с российским законодательством.
Напомним, это не первый раз, когда АвтоВАЗ приостанавливает сборку автомобилей из-за недостатка комплектующих. Так, 2 и 3 июня было прекращено производство машин Lada.
Также АвтоВАЗ приостанавливал работу линии сборки Lada Granta на два дня в апреле. Это тоже было связано с отсутствием поставок одного из компонентов.
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