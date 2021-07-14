АвтоВАЗ вновь приостановил выпуск ряда моделей из-за недостатка комплектующих

Фото: Максим Платонов (архив)

АвтоВАЗ вновь приостановил производство некоторых моделей автомобилей из-за отсутствия поставок электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Вынужденная мера продлиться всего один.

Производство остановлено на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение АвтоВАЗа. Оплатить простой рабочим в компании пообещали в соответствии с российским законодательством.

Напомним, это не первый раз, когда АвтоВАЗ приостанавливает сборку автомобилей из-за недостатка комплектующих. Так, 2 и 3 июня было прекращено производство машин Lada.



Также АвтоВАЗ приостанавливал работу линии сборки Lada Granta на два дня в апреле. Это тоже было связано с отсутствием поставок одного из компонентов.

Татьяна Демина