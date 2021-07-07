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Bloomberg: российские хакеры взломали компьютерные системы Республиканской партии США

07:33, 07.07.2021
Bloomberg: российские хакеры взломали компьютерные системы Республиканской партии США
Фото: pixabay.com

Хакеры группы Cozy Bear взломали Национальный комитет Республиканской партии США, сообщили источники Bloomberg. Агентство утверждает, что они связаны с российскими властями. Посольство России в США отвергло обвинения.

«Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», — говорится в сообщении.

фото: pixabay.com

Bloomberg отмечает, что атака произошла на прошлой неделе. Она якобы была произведена через сервисы IT-провайдера Synnex. Пока не сообщается, какие данные искали хакеры и удалось ли им что-то украсть.

В 2020 году большинство хакерских атак на Россию совершали с зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах адресов, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Алексей Нечаев
ТехнологииITОбществоВласть
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