Bloomberg: российские хакеры взломали компьютерные системы Республиканской партии США

Хакеры группы Cozy Bear взломали Национальный комитет Республиканской партии США, сообщили источники Bloomberg. Агентство утверждает, что они связаны с российскими властями. Посольство России в США отвергло обвинения.

«Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», — говорится в сообщении.

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Bloomberg отмечает, что атака произошла на прошлой неделе. Она якобы была произведена через сервисы IT-провайдера Synnex. Пока не сообщается, какие данные искали хакеры и удалось ли им что-то украсть.

В 2020 году большинство хакерских атак на Россию совершали с зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах адресов, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.



Алексей Нечаев