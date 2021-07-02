«Экран смерти» в Windows 11 будет черным

Фото: Microsoft Corporation

В компании Microsoft решили отказаться от знаменитого синего «экрана смерти» в новой ОС Windows 11 — он будет черным, сообщает Ixbt.com.



Смена цвета не скажется на аббревиатуре, обозначающей синий экран BSOD (Blue Screen of Death). Последнее серьезное изменение в меню синего экрана было еще в Windows 8 — тогда в нем появился QR-код.

Официально о смене цвета компания Microsoft не сообщала. Однако это можно проверить — найти в реестре Windows 11 ключ HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlCrashControl и установить значение параметра DisplayPreRelaseColor равным 0.

Смена цвета понадобилась для того, чтобы меню BSOD соответствовало черному фону при включении и выключении Windows 11.

24 июня Microsoft презентовала операционную систему Windows 11. Компания обещала в новой ОС много изменений.

Маргарита Головатенко