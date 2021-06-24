Microsoft презентовала операционную систему Windows 11

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Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. Трансляция опубликована на YouTube-канале компании.

Меню «Пуск» переместили в центр панели задач. При этом иконки приложений также размещены в центре экрана. Панель задач получила другое оформление, размер значков приложений и настроек увеличили. Также новая ОС получила доработанный дизайн. Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Кроме того, разработчики уделили много внимания работе с тач-дисплеем.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Его функции перейдут браузеру Microsoft Edge.

Алексей Нечаев