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Instagram планирует сделать упор на развитие видео-контента

04:28, 02.07.2021
Instagram планирует сделать упор на развитие видео-контента
Фото: Максим Платонов (архив)

Instagram планирует сделать упор на развитие видео-контента, алгоритмы соцсети станут отдавать предпочтение роликам, а не фотографиям. Об этом сообщил глава компании Адам Моссери.

К новой концепции работы Instagram перейдет постепенно. По задумке владельце соцсети, изменения позволят улучшить платформу и позволят ей успешнее конкурировать с TikTok и YouTube.

Также пользователи будут видеть в своей Instagram-ленте не только рекламу, но и публикации аккаунтов, на которые они не подписаны. Пока подобные рекомендации находятся в отдельной вкладке.

Напомним, в июне российские пользователи Instagram получили возможность добавлять в свои сторис музыку. Соцсеть предоставила большую базу песен от русскоязычных до зарубежных. Также можно использовать функцию «караоке» — на экран будет выводиться текст песни.

Татьяна Демина
ТехнологииITОбщество
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