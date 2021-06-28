В центральной части Лондона произошел взрыв
На юге Лондона около одной из железнодорожных станций прогремел взрыв. Об этом сообщает RT.
На кадрах с места происшествия видно огонь и столб черного дыма. На месте работают экстренные службы.
ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News уточняет, что пожар случился в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименном районе в центре Лондона.
Подробности случившегося не называются. О погибших и пострадавших пока неизвестно.
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