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Происшествия

В центральной части Лондона произошел взрыв

16:57, 28.06.2021
В центральной части Лондона произошел взрыв
Фото: скриншот видео RT

На юге Лондона около одной из железнодорожных станций прогремел взрыв. Об этом сообщает RT.

На кадрах с места происшествия видно огонь и столб черного дыма. На месте работают экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News уточняет, что пожар случился в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименном районе в центре Лондона.

Подробности случившегося не называются. О погибших и пострадавших пока неизвестно.

Татьяна Демина
Происшествия
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