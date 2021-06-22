Бывший корпус «Мебельного базара» в Казани отдают за 80 миллионов

Серия переездов закончилась продажей корпуса

Бывший корпус ТЦ «Мебельный базар» — одного из старейших казанских центров по торговле мебелью — выставлен на продажу, выяснило «Реальное время». Речь идет о здании по адресу Галиаскара Камала, 37 — это двухэтажное здание площадью в 3,2 тыс. кв. м, вместе с ним продается земельный участок в 31 «сотку». За этот объект владельцы хотят выручить 80 млн рублей.

К настоящему моменту все арендаторы уже покинули здание, а его двери закрыты. Вывеску «Мебельный базар» со здания также сняли, хотя табличка с указанием времени работы на входе еще осталась.

Судя по объявлению на двери, арендаторы переехали в новый корпус на Нариманова. Для «Мебельного базара» переезды — не редкость, он периодически меняет локацию, хотя и в пределах небольшой территории. В 2020 году у ТЦ открылся так называемый «главный корпус» на Нариманова, 44 (расположен вплотную с выставленным на продажу зданием), вскоре после этого закрылся корпус на Нариманова, 40. Другой корпус, на Межлаука, 33, открылся в 2019 году — таким образом, сейчас «Мебельный базар» обитает аж в трех зданиях.



Добавим, что переезд с Нариманова, 40, обернулся конфликтом вокруг вывески с новым арендатором тех площадей — УК «Санхаус». «Мебельный базар» пожаловался на эту компанию в УФАС по РТ за то, что та повесила вывеску, очень схожую с вывеской предыдущего арендатора — в том числе с использованием схожего шрифта.

Как следует из данных Росреестра, здание принадлежит ООО «Склад-Сервис». Это одно из нескольких юрлиц «Мебельного базара», объединенных через директора Ирэну Исмагилову, а также через совладельцев. Сама Исмагилова в разговоре с «Реальным временем» не стала комментировать продажу здания.

«Мебельный базар» пожаловался на УК «Санхаус» в УФАС по РТ за то, что та повесила вывеску, очень схожую с вывеской предыдущего арендатора. Фото: Роман Хасаев

Владелец находится в СИЗО

Основным владельцем «Мебельного базара» считается бизнесмен Наиль Шайхутдинов. Ему единолично принадлежит ООО «Мебельный базар», 21,25% в «Склад-сервисе», 66,6% в ООО «Сити-недвижимость». Ранее он также руководил ООО «МБ», сейчас директор там — Ирэна Исмагилова.

По подсчетам «Реального времени», совокупная выручка всех этих компаний за 2020 год составляет около 35,9 млн рублей, совокупный чистый убыток — около 1,9 млн рублей.

При этом, как недавно рассказывало «Реальное время», Шайхутдинов уже без малого три года находится в СИЗО по делу ОПС «Тукаевские». Следствие полагает, что Шайхутдинов, а также его бизнес-партнер по ряду компаний Геннадий Кирилов были лидерами «Тукаевских» (Шайхутдинову приписывают кличку Нельсон) и совершали преступления с 2009 по 2017 год.

Шайхутдинов уже без малого три года находится в СИЗО по делу ОПС «Тукаевские». Фото: Ирина Плотникова

Их дело связано с аферой под видом взятки 25 млн рублей над подполковником МВД Татарстана в отставке Ильнаром Заляловым и его братом-ресторатором. По версии обвинения, Залялов (на тот момент начальник межрайонного отдела по БОП угрозыска МВД Татарстана) попросил своего тестя встретиться с Шайхутдиновым и Кириловым и сказать тем — в МВД есть материалы об их причастности к деятельности преступной группировки, но за 500 тысяч рублей и «подгон» стройматериалов на это могут закрыть глаза. Шайхутдинов и Кирилов согласились — передали деньги и стройматериалы на общую сумму в 506 тысяч рублей.

В 2016-м Ильнар Залялов пошел на повышение, получив должность начальника подразделения БОП республиканского угрозыска. А 18 сентября 2017 года его коллеги из Главного следственного управления МВД по РТ возбудили дело в отношении девяти подозреваемых в вымогательстве и причастности к деятельности группировки «Тукаевские». По этому делу под стражей оказались Шайхутдинов и Кирилов, им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества — ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по всем 67 эпизодам преступлений, инкриминируемых членам предполагаемого ОПС.

Дело связано с аферой под видом взятки 25 млн рублей над подполковником МВД Татарстана в отставке Ильнаром Заляловым. Фото: Ирина Плотникова

При этом на заседаниях суда Шайхутдинов заявлял, что считает дело заказным. «Я никогда не относился к преступному сообществу и не находился внутри этого сообщества! Я всегда занимался работой, бизнесом. У меня своя строительная компания, у меня есть торговый центр», — говорил Шайхутдинов на суде.

Александр Артемьев