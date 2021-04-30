«Зенит-Казань» объявил о назначении Вербова главным тренером команды

Бывший тренер «Кузбасса» Алексей Вербов стал новым главным тренером «Зенита-Казань». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

На этом посту он заменит Владимира Алекно, который покинул команду по окончании прошедшего сезона.

«Мы рады приветствовать Алексея Игоревича в Казани! Желаем плодотворной работы и покорения новых вершин!» — говорится в заявлении клуба.

Вербов уже работал тренером в казанском «Зените» в сезоне-2019/20, временно замещая Алекно. Прошедший сезон он работал самостоятельно в кемеровском «Кузбассе», с которым стал бронзовым призером Суперлиги.

Напомним, «Зенит-Казань» впервые за 15 последних лет остался без медалей чемпионата России, заняв 5-е место по итогам «Финала шести».