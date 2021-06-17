В Счетной палате заявили, что господдержка ипотеки и застройщиков увеличила цены на жилье

Счетная палата России подсчитала, что программа льготной ипотеки и субсидирование кредитов застройщикам по итогам прошлого года увеличили цены на жилье на 12% по отношению к 2019 году.

При этом указанные меры господдержки имели и положительное влияние — способствовали сохранению темпов ввода жилья и увеличению спроса на него, пишет ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты. В ведомстве отметили, что они также помогли предотвратить массовое банкротство застройщиков.

На финансовую поддержку ипотечного кредитования и жилищного строительства в 2019—2020 годах из федерального бюджета направили 89 млрд рублей, 58,4 млрд из которых реализовали (65,6%).

Фото: Олег Тихонов (архив)

По данным ведомства, объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам прошлого года установил исторический рекорд: в 2020 году в стране выдали 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

Напомним, в конце мая в Центробанке РФ сообщили, что потенциал роста доступности жилья за счет удешевления ипотеки во многом исчерпан, а вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки привела к увеличению стоимости жилья на 5%.

Татьяна Демина