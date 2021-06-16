Судьи отменили гол Финляндии в ворота России на 3-й минуте матча Евро-2020

Сборная Финляндии забила гол в ворота российской команды уже на 3-й минуте матча чемпионата Европы-2020 по футболу.

Однако мяч был отменен судейским корпусом после видеоповтора. Автор гола Похьянпало находился во вне игры при получении мяча от своего партнера.

Таким образом, счет остался неизменным — 0:0.

Напомним, сегодня в воротах сборной России играет Матвей Сафонов, а не Антон Шунин, выходивший в старте на матч с Бельгией.