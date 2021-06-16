Новости спорта

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Судьи отменили гол Финляндии в ворота России на 3-й минуте матча Евро-2020

16:09, 16.06.2021 1
Судьи отменили гол Финляндии в ворота России на 3-й минуте матча Евро-2020
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Финляндии забила гол в ворота российской команды уже на 3-й минуте матча чемпионата Европы-2020 по футболу.

Однако мяч был отменен судейским корпусом после видеоповтора. Автор гола Похьянпало находился во вне игры при получении мяча от своего партнера.

Таким образом, счет остался неизменным — 0:0.

Напомним, сегодня в воротах сборной России играет Матвей Сафонов, а не Антон Шунин, выходивший в старте на матч с Бельгией.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также